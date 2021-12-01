MOSFET廠力士（4923）通過櫃買中心上櫃審議會，由宏遠證券擔任主辦券商，依照預計時程，力士最快可望於2022年第一季掛牌上櫃。力士2021年營運表現亮眼，累計前三季獲利達1億元，且每股淨利4.11元，明顯優於2020年同期的淨損表現，目前訂單已經排到2022年，營運可望更上一層樓。

力士表示，公司成立14年來，專精於研發設計中、低壓RTG專利技術系列MOSFET，多年來以穩定的產品品質與供貨量，深獲包括HP、華碩、仁寶等多家國際PC/NB、網通伺服器、電源供應器等廠商客戶高度信賴與肯定，亦讓力士在這波疫情、5G NR與WiFi6E技術升級所催生的宅經濟及科技產品的轉型，帶動客戶的需求與拉貨力道大幅增加，創造公司持續保持良好的訂單能見度。

不僅如此，力士除了RTG專利技術系列MOSFET的消費性電子產品應用的廣度外，也積極開發新一代MOSFET技術，目前已成功切入國際筆電大廠充電變壓器（Adapter）之台灣唯二MOSFET合格供應商，其產品係採用公司歷經3年所開發之ETG專利系列的MOSFET產品，已於今年初開始試量產出貨，明年第三季起將進入正式大規模量產，力士將隨著主要客戶的需求持續增加，帶動新產品出貨比重提高，為公司營運增添新成長動能。

力士指出，儘管大馬疫情趨緩且邊境重啟，但消費性電子相關MOSFET供應依舊相當吃緊，以目前力士在手訂單排程已至明年，公司也積極與主要合作晶圓廠製程平台協調擴增投片產能、以及尋找更多全球各地合作的封測廠，助力士明年整體營運更上一層樓。