華碩(2357)剛拿下2021年台灣第一大價值品牌，價值達18.71億美元，比去年成長23%。今年接任中華民國企業永續發展協會（BCSD Taiwan）理事長的華碩董事長施崇棠，日前出席2021遠見高峰會「迎向大復甦，邁向新永續」大會也呼籲：倫敦FTSE 100指數成份股的半數以上公司已公開承諾，最晚2050年實現淨零目標，淨零已經造成系統性的改變，是企業不可迴避的重要準則。華碩將基於科學基礎（SBT）的減量路徑，以提高能源效率、擴大再生能源使用，並藉由投資創新技術，移除剩餘的排放量等三階段步驟，建構華碩氣候行動，逐步推動整個價值鏈邁向淨零。

施崇棠表示，華碩很早就思考數位新世代的永續價值，推動「數據化衡量、科技化管理」的策略型永續，結合核心能力，聚焦「氣候行動、循環經濟、責任製造、與價值創造」四大主軸，建構華碩永續中長期的願景、策略與目標。

今年4月，華碩共同執行長胡書賓提出要強化研發、提高產品能源效率，讓產品平均能源效率優於最嚴格的環保標章Energy Star 30％。此外，也帶動關鍵供應商降低30％碳排放強度，承諾台灣營運在2030年、全球2035年達成100％使用再生能源。

施崇棠強調，各界必須合作、共創價值。這也呼應聯合國SDG 17「建立多元伙伴關係，協力促進永續願景」的永續發展目標。面對氣候緊急的此刻，「信任」與「合作」將是扭轉命運的關鍵。施崇棠以2009年諾貝爾經濟學獎得主Ostrom的話語總結，最好的方式就是透過多層次、多中心的方式（poly-centric），由國際、國家、企業、地方的共同努力。