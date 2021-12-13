全球最大乳製品出口商恆天然（Fonterra）13日（周一）宣布，將2030年以前投資約40億紐西蘭元（約27.2億美元）打造更高價值牛乳產品，俾以提升成長和減少排放。

這家紐西蘭乳製品巨擘高層預期，未來十年將透過出售資產和提升獲利回饋投資人10億紐元，並且目標在2050年達到淨零碳狀態。

恆天然上周甫獲得1萬多名農民股東的核准，將執行最新資本結構。受到全球供應吃緊，該公司近來看好短期到中期的產品需求勁升。

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