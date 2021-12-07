「草屯鎮手工藝智慧園」開發路坎坷，起初規劃時將一旁的「植物公園」、「兒童樂園」也納入其中，但當地居民並不領情，鎮民反對將公園變成科技園區，最後縣府重新調整開發面積，才順利完成開發。(吳建輝攝)

縣府表示，跟廠商簽約完成後，最快明年５月可招商，未來可引進80廠商，創造1000多個工作機會，帶來35.4億元的年產值。(吳建輝攝)

南投縣政府獲得經濟部工業局核定，投入7億餘元經費開發「草屯鎮手工藝智慧園」，總開發面積近20公頃的基地，坐落在草屯鎮立游泳池後方，緊鄰工藝中心，要讓草屯鎮蛻變成國際工藝科技聚落，縣府表示，跟廠商簽約完成後，最快明年５月可招商，未來可引進80廠商，創造1000多個工作機會，帶來35.4億元的年產值。

「草屯鎮手工藝智慧園」開發路坎坷，起初規劃時將一旁的「植物公園」、「兒童樂園」也納入其中，但當地居民並不領情，鎮民反對將公園變成科技園區，直呼「我們要植物園」、要「兒童樂園」，最後縣府重新調整開發面積，目前已完成環評、都更計畫、甄選開發商等，將在8日辦理開發簽約儀式，預計明年3月動工，5月招商。

南投縣政府建設處長李正偉說表示，考量地方生態及休閒遊憩需求，縣長林明溱指示將植物公園、兒童遊樂園排除開發計畫內，因此園區基地規模也從20公頃銳減至13.94公頃，總開發金額達到35.42億元，當中也包括土地費用22.47億元，目前正加速執行開發作業。

李正偉說，手工藝園區原地都使用縣有地，因此委託的開發商要支付22.47億元給縣府，總共分成三期支付，目前已經匯入6.7億元，後續2筆土地費也會陸續匯入，將大大增加縣庫收入；園區除發展產業外，也設置運動公園、景觀滯洪池、服務中心、汙水處理廠等公共設施用地。

南投縣政府在全縣４大鄉鎮規畫開發４個小型產業園區，包括南投旺來產業園區、埔里微型園區、竹山竹藝產業園區、草屯手工藝智慧園區，總計將帶來超過3600個工作機會，年產值超過80億元，可望帶動南投整體產業發展及人口回流。