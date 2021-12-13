新冠疫情期間，全球貿易量大增，使得運價不斷上漲，即使不少專家認為明年貨櫃航運景氣將降溫，但外媒披露，市場仍預期明年1月的運價恐大幅飆升，在於數家航運商拒絕在農曆前敲定明年合約，客戶無法得知明年航運成本究竟是多少，且中小型航商可能隨大型航商起舞，擔心運價一漲不回頭。

The Labstor報導，在全球運能持續緊繃的狀況下，寧波集裝箱出口指數（NCFI）追蹤的21條航線中有15條呈現小幅上漲，此外，有數家航運業者，拒絕提供亞洲至北歐航線的貨運代理人、無船公共代理人任何短期合約，甚至近期提供的合約效期也只有兩周時間。

此外，不具名的無船公共代理人表示，「航運業者一直找理由拖延合約協商進度，目前除了即期報價外，沒有任何航運業者願意提供或履行合約，幾乎每個人都說一切等農曆新年過後再來談，對明年的合約內容更是絕口不談。」

不僅如此，一位英國貨運代理人持相同看法，他擔心最壞的狀況可能成真，「很多航運商可能仿效馬士基，排除中小型業者享有穩定運價的機會，我們的客戶想知道明年的運價是多少，雖然距離明年只剩幾周，但我們真的無法確定。」

與此同時，海運諮詢機構Drewry的世界運價指數（WCI）統計數據顯示，上周從亞洲運至美西的運費跳增5%至10138美元，運至美東則跳升4%至13118美元。

儘管該航線的旺季已經結束，但相關數據顯示需求仍處在高檔。有大陸的貨運代理人透露，此次農曆新年剛好遇上北京冬奧進行的時間，當局也鼓勵工廠在新年期間繼續運作，代表今年可能不會出現過往產能下降的狀況。