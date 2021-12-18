全球貨櫃海運迎來百年難得一見大好行情，今年航運三雄長榮、陽明和萬海估狂賺逾5千億，由於手上現金滿到爆也陸續清償銀行貸款，但知情人士透露，貨櫃航運業者因還款金額太大，竟有銀行高層拜託「少還一點」，最後雙方敲定未來訂購新船必需再借款，才化解一場僵局。

工商時報報導，今年海運景氣一路旺到年底，長榮、陽明及萬海前三季稅後盈餘合計達3373億元，第四季可望優於第三季，估整年度將海賺高達5038億元，突破5千億元大關。若以三雄股息發放率五成樂觀估算，現金股利將達2500億元，即使保守四成估算，也有2000億元。

三雄除了豪氣發放股利，手上滿滿現金也陸續清償銀行借款，知情人士透露，由於貨櫃航運業者還款金額太大，引來銀行高層拜託「少還一點」，最後雙方敲定未來訂購新船必需再借款，才達成還款共識。

上海SCFI最新運價指數續創新高，貨櫃海運在塞港難改善、供應鏈瓶頸未解之下，明年市況持續看好，並無明顯回檔跡象。在明年不確定因素消除後，這一波貨櫃三雄股價從10月下旬谷底翻揚，一路漲到12月初的波段高點，不到兩個月時間，漲幅超過7成。

周五（17日）貨櫃三雄股價漲跌互見，萬海、陽明上漲逾1%，分別收在200元和123.5元，長榮小跌0.35%，收在140.5元。在近期台股劇烈震盪之際，三雄股價下檔支撐強，主要是高現金殖利率保護，吸引長線買盤進場低接。