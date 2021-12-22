警政署22日下午配合中華民國警察之友總會舉行「110年國家警光獎」頒獎典禮，由內政部長徐國勇、警政署長陳家欽、中華民國警察之友總會理事長郭台強及最高顧問葉國一，分別頒發獎座與獎金予82位得獎者。其中，新北市警局在團體組四項獎項中全部獲得第一名，揮出滿貫全壘打。

徐國勇表示，肯定警察無論在維護治安、防堵疫情、掃蕩毒品、打擊詐欺等工作的付出與辛勞，感謝警友總會最高顧問葉國一先生為慰勉員警辛勞，連續5年慷慨解囊捐贈1000萬元，作為「國家警光獎」績優警察人員獎勵金，團體組獎金最高為40萬元，個人組獎金最高20萬元，以表揚績優警察人員，激勵警察工作士氣。

今年警政署從全國各警察機關薦報95個團體及99位員警的事蹟中，甄選出30個團體及52位績優警察。其中新北市及桃園市警局因今年新冠肺炎疫情肆虐，落實疫調作業，尤其新北市警局首創「新北市疫調分析中心」，徵召300名內勤員警全力支援疫調工作，期間共完成疫調6799案，蒐集掌握7萬4729個確診足跡點位，結合視覺化電子系統，完整呈現轄內疫情熱區，更比照重大刑案規格，投入200名刑事人員及16個分局1106名警力共同執行「精準疫調」任務，結合傳統訪談與監視器、通聯及實聯制紀錄，成功尋回817名失聯確診者，務求「快、全、準」，獲得團體組綜合規劃類第一名。

此外，保安警察第三總隊的偵查佐康力權利用警政署智慧分析系統及船務公司航班、艙單、報單等資料庫，與貨櫃安全檢查資訊系統交叉比對分析，分析出中東進口可疑貨櫃可能藏有大量毒品，在貨櫃抵達高雄港後，立即開櫃查驗，一舉查獲以進口岩鹽名義的貨櫃內夾藏第三級毒品K他命185.588公斤，後續再分析通信紀錄，又在嫌犯租賃倉庫起獲第四級毒品先驅原料「三級丁氧羰基去甲基愷他命」950公斤，成功防止毒品原料製成毒品流入市面。另再追查該毒品集團，發現嫌犯欲從泰國走私毒品，與泰國警方合作在泰國暖武里府查獲K他命208公斤及海洛因312塊228公斤，成功截毒於境外，康員榮獲個人組查緝毒品類第一名。

陳家欽表示，警察人員面對犯罪型態的複雜多變，應以保障民眾安全為首要，對於多變的犯罪型態，應分析犯罪手法，隨時廣為宣導，讓民眾遠離犯罪情境，同時結合社區民力，深耕預防概念，共同抗制犯罪。