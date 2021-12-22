新北市警察局長黃宗仁。（新北市警察局提供）

有「警界奧斯卡」獎稱號的「國家警光獎」今（22）日舉行頒獎典禮，新北市警察局不但在四大團體獎項中全都拿下第一名，個人獎部份更是每個獎項都獲得名次，亮眼成績讓新北市警局過去一年的努力，獲得實質肯定。

警政署今年從全國各警察機關推薦報名的95個團體及99位員警個人績優事蹟中，甄選出30個團體及52位個人的得獎名單，這些當選名單中，都是在各項目中出類拔萃的事蹟及人選，不論是在偵查面、預防面甚至政策面及交通改善等，都獲得評審一致肯定與推崇。

新北市警局在團體四大獎項「偵查犯罪類」、「預防犯罪類」、「改善交通類」、「綜合規劃類」獲得大滿貫，全數勇奪第一。

新北市警察局長黃宗仁致詞時表示，有新北市8000警察弟兄的努力付出，才能成就整個新北市警局的榮耀，他們用生命去保護生命，才是維護新北市治安最大的無名英雄！

警政署長陳家欽期許獲獎的機關團體及個人，要保持工作上的熱誠與執著，持續打擊犯罪及為民服務，守護民眾的生命財產安全，讓市民安居樂業。