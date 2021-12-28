有著一雙濃眉大眼的亮眼外貌的正妹女警潘蒔恩，連學長都驚訝問「她是學妹？」。（高雄市少年隊提供／石秀華高雄傳真）

有著一雙濃眉大眼、長髮亮眼的外表的潘蒔恩，是警界正妹女警。（高雄市少年隊提供／石秀華高雄傳真）

潘蒔恩從警近2年，成為高市少年隊宣導無毒校園的主力講師，還參與刑案破案連連，警察局長黃明昭親自頒發破案茶鼓勵。（高雄市少年隊提供／石秀華高雄傳真）

正妹女警潘蒔恩至校園向學生宣導反毒、反詐騙等預防犯罪觀念。（高雄市少年隊提供／石秀華高雄傳真）

保五支援高雄市警局少年隊的女警潘蒔恩，去年8月支援少年隊，不僅成為宣導「無毒校園」的主力講師，還連破兒少性剝削、網路賭博及販毒案，被長官讚譽「天生當警察的料」，有著一雙濃眉大眼的亮眼外貌，還有一副好歌喉，外貌酷似歌手梁文音，被同學譽為「警界梁文音」，連初見面的學長都驚訝問「她真的是學妹？」。

今年23歲的潘蒔恩，父親是保五兩線二星警官潘名諧，潘蒔恩從小受父親影響，高雄雄商畢業後，決心從警，考上107年特考班，2020年1月畢業，分配保五總隊警員，同年8月因應警政署推行的「無毒校園警力運用」的措施，支援高市警局少年隊。

從警近2年的潘蒔恩，工作表現令長官刮目相看，不僅成為少年隊至校園宣導「賃居安全」、「反霸凌」、「反詐欺」、「反毒品」及「人身安全」的主力講師，還多次參與刑案偵辦，主動偵蒐破獲「兒少性剝削」、「網路賭博」及「販賣毒品案」等案件，榮獲警察局長官兩度頒發破案茶的正面肯定，被長官稱讚「天生當警察的料」!

有著一雙濃眉大眼、長髮亮眼的外表的潘蒔恩，是警界正妹女警，曾在一次參與毒品埋伏攻堅的現場，遇到支援辦案的學長，由於長相太正，連學長都難以置信地問：「她真的是學妹？」潘蒔恩喜歡唱歌，有一副好歌喉，在雄商參加校園歌唱比賽時曾輕鬆奪冠，因此被同學譽為「警界梁文音」。

對於從警將滿2年交出亮眼的成績單，潘蒔恩說，分發到少年隊受益良多，感謝學長和長官的教導，很喜歡參與青少年輔導的警察工作，不僅能在校園分享自己的人生經驗和反毒等預防犯罪給學弟妹，也能跟著學長一起辦案，維護治安，盼能在少年隊繼續學習，做好警察應該做的事。