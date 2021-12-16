高雄市又傳員警酒駕事件。一名高雄市鳳山分局簡姓警備隊員，13日晚間休假與友人聚餐喝酒，當天隊長還特別提醒勿酒後駕車，簡員還回「收到」，未料餐敘結束，簡員被女友載回家後，女友開車違規遭攔急向他求救，簡員立刻騎機車衝到現場，遭值勤員警發現渾身酒氣立刻要求酒測，但簡員拒測遭開出18萬罰單，經分局調查後，予以一大過懲處，主管也遭連帶處分。

據了解，簡員原本13日、14日兩日輪休，13日晚間約女友、朋友一起吃薑母鴨喝酒，餐敘結束由女友開車載送他回鳥松區住處。簡員安全到家，女友獨自開車回家，但卻因為違規遭攔查開單，女友立刻打電話向簡員求助，相望他來關切一下。

簡姓接到電話，竟忘了自己剛喝完酒，騎乘機車趕赴現場關心，一見到攔查員警，還大喊「學長」，並希望對方通融一下，但執勤員警一見對方表明是自己人，卻滿身酒味，還騎機車到場，當下要求簡員酒測遭到拒測，立刻收下一張18萬元罰單並扣車，經清查身分後，才得知簡員鳳山分局警備隊員，原是轉報鳳山分局督察組。

鳳山分局表示，簡員休假前，警備隊長曾耳提面命不要酒駕，簡員還回傳訊息「收到」，沒想到還是發生，經調查後給予記大過調地最嚴厲處分，警備隊長則因連帶責任遭記1小過、分局長因督導不周記1支申誡。

鳳山分局強調，未來將持續要求同仁恪遵酒後不開車、開車不喝酒規定，嚴守法令規範，以維警察形象。