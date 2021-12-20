一行人先在公園對面的包廂歡唱。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

蘆竹許姓少年4日凌晨與同包廂的2名18歲陳姓男子及16歲唐姓少年酒後發生口角，雙方到附近公園談判，豈料唐姓少年竟持隨身攜帶的彈簧刀朝許男猛刺，導致許男小腸、左腎動脈破裂，送醫治療半個月，仍因傷勢惡化，19日晚間家屬忍痛拔管，值得一提的是，許男8日才滿18歲，不但生日在醫院過，且才11天就離世。

許姓男子和台北來的2名陳姓男子及唐姓少年都是學生，分別就讀不同學校，因有共同朋友，相約在同一包廂歡唱，酒過三巡後雙方起口角衝突，4日凌晨2點多離開包廂、前往附近公園談判。

豈料演變更大衝突，2名陳男徒手毆打，但唐姓少年竟掏出持隨身攜帶的彈簧刀，朝許男猛刺，當場刺穿許男小腸、左腎動脈，導致許男休克，路人見狀報警，警方當場逮捕3名動手者，3人酒醒後都懊悔不已，也說不認識許男，仍被依殺人未遂罪嫌將3男送辦，唐姓少年裁定收容，1名陳男無保飭回、另一名陳男3萬元交保候傳。

許男緊急送醫一度好轉，豈料治療半個月後又惡化，19日晚間9點家屬辦理離院，返家後忍痛拔管，全案將轉為殺人罪。

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