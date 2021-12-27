花蓮縣忠烈祠原址為日據時期的花蓮港神社，日前縣府民政處進行修繕維護，地方文資團體卻發現神社殘跡「瑞垣」及「石垣」遭工程破壞，且外表也被重新整修；圖為修繕前後對比圖。（文史工作者黃家榮提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣忠烈祠原址為日據時期的花蓮港神社，日前縣府民政處進行修繕維護，地方文資團體卻發現神社殘跡「瑞垣」及「石垣」遭工程破壞，且外表也被重新整修；圖為施工前的樣貌。（文史工作者黃家榮提供／羅亦晽花蓮傳真）

位於花蓮市美崙山公園內的忠烈祠，原址為日據時期的花蓮港神社，0206大地震造成建物走位、龜裂，經縣府民政處修繕維護後，地方文資團體卻發現神社殘跡「瑞垣」及「石垣」遭工程破壞，認為此舉為公家單位橫向聯繫最壞示範。民政處表示，了解是否涉及《文化資產保存法》後，將盡最大努力挽救及修復。

文史工作者黃家榮表示，花蓮港神社對民間認知來說，屬百年古蹟，依《文化資產保存法》規定，政府要處分公有超過50年的建物及其附屬設施，須經過文化資產評估程序，若學者鑑定有古蹟身份就要保留，沒有則能動工。

黃說，先前有向縣議員魏嘉彥陳情相關事宜，怎料近日卻發現，神社原先擋土牆上護欄原有水泥柱遭移除，外表也被重新整修，雖未破壞主體，但外表已被破壞殆盡，令人遺憾。

魏嘉彥表示，曾提醒民政處應依法進行評估後，再進行相關工程，怎料民政處非但沒有通知文化局，更沒有依法進行文化資產評估程序，痛批此舉是橫向聯繫最壞示範。

民政處副處長李葳表示，忠烈祠是地方重要景點，亦是長者平日休閒運動好去處，然而0206大地震造成建物走位、龜裂，因此民政處陸續預算經費及花東基金維護，保障民眾安全。針對工程是否涉及《文化資產保存法》，民政處正了解，若有需保存部分，將盡最大努力挽救及修復。

對此，文化局表示，依《文化資產保存法》要鑑定是否為文化資產有3種方式，分別為主管機關普查、個人或團體提報、公有建造物興建完竣超過50年；2003年、2005年已進行普查，去年再度委託專業團隊普查，並未建議將忠烈祠建物或設施列為具文資潛力。

文化局表示，截至目前也未接獲民眾或文史工作者提報，忠烈祠建物有文資潛力指定古蹟或登錄歷史建築，因此未列管，未來將持續與所有權人確認協助處理後續事宜，並向各機關宣導《文化資產保存法》相關規定。