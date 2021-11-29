台北市文資委員會今針對大同區「南京西路257號」案進行文資價值審議。該建物為本建物位於清末建設之六館街，1947年重建現有四連棟建築，板橋林家後裔、歷史學者林衡道曾居住於此，與父親林熊祥均為台灣史學專家，在文史、古蹟保存有重要貢獻，該建築四連棟2樓木構屋頂極為珍貴，且留有大部分原有格局，尚有部分早期家飾保留下來，現況保存尚佳，文資委員同意登錄為北市歷史建築。

板橋林家持有本案土地逾百年，林熊祥曾在此創立「大有物產株式會社」、「永祥礦業事務所」等商號經營米穀買賣，礦業開採等事業，該建物為四連棟建築，二樓以上則做為居住使用，曾為林熊祥所有，林衡道自福州回台時，居住於其中一間。

林熊祥、林衡道均為台灣史學方面之專家，且林衡道擔任省文獻委員會主委，二人在文史、古蹟保存有重大貢獻。

文資委員認為，本建物位於清末建設之六館街，現有建築重建於1947年，格局為四坎一落二過水，立面為四柱三窗，建築構造是2層磚造，2樓室內為共通空間，有大跨度木屋架，在民宅建築中極為罕見。

文資委員指出，店屋2樓的四連棟對束小屋木構屋頂極為珍貴，開闊有氣魄，令人驚豔；立面形式除面材外仍保有原有形式，2樓留有大部分原有格局，磨石子地坪與徽飾保有原貌，尚有部分早期家飾保留下來，過水廊保有原貌且可暢通，連棟木架構屋頂、面積量體大、現況保存尚佳，具建築史價值。文資會投票後過半同意登錄為北市歷史建築。