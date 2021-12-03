想參觀縣長公館、攻城獅主場館VIP獅王包廂嗎？2021打開新竹「Open House Hsinchu 2021」活動將於11、12日限時登場，部分過去不易開放民眾參觀的場館，將加入開放行列，讓民眾更能了解在地運動、文化歷史發展，縣長楊文科也將化身一日解說員，帶領民眾認識縣長公館。

此次開放的場館包含竹北六張犁聚落、縣長公館，及攻城獅主場館VIP獅王包廂等區域，文化局長李安妤表示，六家民俗公園保存6處文化資產，縣定古蹟林家祠、竹北問禮堂等，歷史建築則有六張犁問禮堂、2處忠孝堂、大夫第等，其中林家祠及大夫第均有林家後代祭祀，未對外開放，忠孝堂（13號）則為陽明交通大學的客家學院教學場域，此次配合打開新竹活動，將安排學者導覽，讓大眾一覽在地文史及六張犁聚落的發展。

為了讓民眾更加親近運動，新竹縣政府教育處也商請職業籃球隊「新竹街口攻城獅」開放「VIP獅王包廂」，讓球迷一睹包廂的真面目，教育處長楊郡慈指出，球團在第2季開賽前，整修包廂樓層，打造專屬的VIP攻城獅紫軍的「獅王包廂」，9間包廂各具巧思，民眾可透過獅王的視角，眺望球場。

縣長公館則位於縣政特區，為兩層樓高的洋式建築，楊文科也將配合開放活動，化身為一日解說員，邀請民眾暢流公館生活的大小事。