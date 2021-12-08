新竹市政府為推廣新竹城市之美，刺激新竹市經濟消費，除配合中央五倍券加碼規畫「買爆券」外，特地舉辦「來去新竹住1晚加碼周周周抽Gogoro」活動，至今已抽出5位幸運得主，市府鼓勵民眾把握年底的最後1個月，搶住新竹市就有機會把Gogoro騎回家。

市府城銷處長顏章聖表示，前陣子因為疫情，觀光旅遊業大受影響，為振興國內經濟，市府配合政府五倍券活動，除推出「買爆券」外，另與竹市47家飯店業者合作，推出「來去新竹住1晚加碼周周周抽Gogoro」，希望提振低迷的旅宿市場。

活動推出後，加上近期光臨藝術節等活動的舉辦，各熱門飯店假日幾乎一房難求，而且訂房熱潮還持續中。另外周周抽Gogoro活動，中獎者樂於分享中獎感言，並在網站分享，成功宣傳了竹市觀光。

福華飯店指出，今年下半年住宿多以家庭親子客為主，配合五倍券、來去新竹住1晚等優惠專案，假日散客出遊意願高，到年底的周六已經幾乎都滿房。

福泰商務飯店表示，這陣子的住房主要是國旅的團體需求，以及新竹市活動及百貨公司周年慶的誘因，另外商務的住房需求也不容小覷，最近連平日的住房情況也都不輸假日的住房需求。

而Gogoro第1位得獎者陳先生表示，之前特地從高雄帶家人到新竹遊玩，主要在舊城區觀光，從來沒有抽中大獎的他是第1次中獎，非常興奮。

城銷處表示，抽Gogoro活動只到12月31日，只要在新竹市47家指定旅宿消費金額達800元以上，並上網登錄發票，就有機會把Gogoro抽回家。