涂裴鈴說，Siiso璽綬未來將遍布北、中、南，服務消費者有便利生活模式。（讀者提供／張妍溱台中傳真）

涂裴鈴說，服務項目涵蓋食、衣、住、行、育、樂，會員以管理費點數換購物金。（讀者提供／張妍溱台中傳真）

年關將屆，網購平台與物業管理攜手合作，目標鎖定豪宅住戶，以管理費點數換購物金，在後疫情時代、通膨漲價情況下，為網購消費市場，殺出1條新的血路，業者涂裴鈴表示，今年底以中部為首發據點，未來將遍布北、中、南，讓消費者體驗「社區型服務」，成為電商新勢力崛起。

網購平台業者涂裴鈴指出，網購平台Siiso璽綬打造「共享」概念的購物及服務平台，今年底與物業管理品牌「居之友」合作，推出「社區式服務APP」，大樓用戶只要透過APP，可上專屬的購物商城購物，甚至有購物24小時到貨的服務，多項社區型服務。

涂裴鈴說，網購平台服務項目涵蓋食、衣、住、行、育、樂，其中「住」的服務包括，衣物洗滌、家電保養、寵物美容等，貼近民眾生活；目前已有3萬多棟大樓加入物管會員，其網路購物商城中部已有3千多人，持續增加中，展現全新的物業管理模式。

除了基本的購物功能外，涂裴鈴表示，網購平台還提供豐富的線上課程，從烹飪、語言、瑜珈到珠寶鑑定應有盡有，甚至有的課程是免費，不定期分享美食指南及藝文活動，讓消費者不侷限傳統網路購物消費模式，並體驗「電商型社區服務」，照顧每個家庭的生活所需。