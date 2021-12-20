小米旗下獨立品牌POCO今(20)日宣布，再推出平價5G機款POCO M4 Pro 5G，採用聯發科(2454)天璣810 5G行動平台，持續以超越同級品牌的規格搶占市占率，第三季全球持續受到零組件缺貨影響，日前TrendForce才下修2021全年智慧型手機生產預測至13.35億支，小米在第三季智慧型手機生產量為4450萬支、位居全球第4。

研調機構TrendForce有鑑於零組件缺貨，日前甫下修2021全年智慧型手機生產預測至13.35億支、年增率為6.5%，小米第三季生產量為4450萬支、季減少10%，市占率13.7%位居第4。

POCO M4 Pro 5G搭載聯發科天璣810 5G行動平台，提供5G雙卡雙待，且支援SA/NSA雙模式網路及13種全球網路頻段，處理器採6奈米旗艦級製程，配備時脈最高可達2.4GHz的八核心CPU、強大的ARM Mali-G57 GPU以及UFS 2.2快閃記憶體，可大幅提高手機效能。另外，POCO M4 Pro 5G為POCO M系列首款配備33W Pro快充的手機，不到一小時即可將手機充電至100%，搭配內建的5000mAh大電量，最高可支援179小時的音樂播放、33小時的閱讀、16小時的播放影片、12小時的遊戲，以快速充電加上長效續航。

POCO M4 Pro 5G搭載6.6吋FHD+ DynamicSwitch LCD螢幕，支援90Hz高螢幕更新率和240Hz觸控取樣率，可配合不同使用情境調整，並支援DCI-P3電影級廣色域，以寬廣的色彩顯示範圍。照相部分，POCO M4 Pro 5G 搭載5000萬像素主相機以及800萬像素119度超廣角相機。

POCO M4 Pro 5G(6GB+128GB)提供冷酷藍、動力黑、活力黃三種顏色，售價為6999元，今日下午2點起自POCO官網及電商獨家於PChome 24h購物POCO旗艦館線上開賣；4GB+64GB版本提供冷酷藍、動力黑兩種顏色，售價為5999元，同步於今日下午2點起於蝦皮商城POCO官方旗艦店開賣。