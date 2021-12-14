肉多多火鍋姊妹品牌，主打日式鍋物的「日日鍋」，在桃竹地區陸續站穩腳步後，展開雙北地區的佈局計畫，歡慶新莊復興店新開幕，串聯中壢與新竹二家店於12/16起連續四個週四推出「個人鍋物買四送一」的快閃優惠，藉此不僅聚焦集團「火鍋」的本質與特色，更一舉強化顧客與品牌的黏著度。

將日式鍋物做到極致，【日日鍋】強調把美食融為日常的一部份，配合新門店開幕同步推出創新菜單，增加鹽之花、辛口地獄、甘醇味噌，）以及桌邊現炒服務的壽喜燒等七種日式風味湯底，除了搭配集團有口碑的各式肉品，新增高達10款的海鮮組合，還有世豆竹、燒豆竹、花枝天婦羅等日本進口火鍋食材(59元起)，加上透過推車桌邊送餐的蔬食吃到飽，套餐價354元起。用餐進入尾聲，當然少不了和風甜點，除了餐後免費供應的季節風味霜淇淋，新推出「燒麻糬佐黑糖蜜 (59元)」與「黑糖蕨餅 (59元)」，配上一杯日式煎茶，才算是圓滿整個日式火鍋的儀式感。 歡慶新莊復興店開幕，加入樂多多APP會員於12/16至1/6連續四個週四前往新莊、中壢或新竹門店內用，可享「個人鍋物買四送一」的快閃優惠 (歡迎混搭，以價低品項優先贈送)，不適用單點品項或與現行門店優惠併用 (入會禮/點數兌換禮/網路活動等) 。