新竹喜來登「迎月庭日式料理」推出年節經典「日式重箱年菜」、「牛肉壽喜燒火鍋」。（新竹喜來登提供／羅浚濱新竹傳真）

「大廳酒吧」西式合菜可自選主餐「爐烤岩鹽戰斧尼加拉瓜牛」或「美式燒烤豬肋排」。（新竹喜來登提供／羅浚濱新竹傳真）

國內疫情趨緩，2022年農曆春節距今還有一個半月，但飯店餐飲業都提前佈局年菜外賣市場，新竹豐邑喜來登大飯店於即日起至明年2月2日開放「年菜外帶」訂購服務，為民眾備齊新鮮與美味兼具的團圓圍爐饗宴。

新竹喜來登表示，明年1月7日至1月10日推出「限時快閃優惠」，指定產品組合最低折扣82折起，1月16日前預訂並完成付款，即可享88折早鳥優惠。

新竹喜來登集結廣粵美食風味的「采悅軒中餐廳」，推出中式五人合菜及經典熱銷的單點年菜，中式合菜包含鮮香海味「川味胡椒海虎蝦」、「鮑魚海參娃娃菌，肉香飽滿「干邑香煎戰斧豬」、「黃金脆皮燒鴨」等八道澎派菜餚，每套6800元。主廚工夫菜「秘製圍村盆菜」、「山珍海味鍋」等十多道單點年菜，售價從300元至3800元不等，另有中式伴手禮「極品XO醬」、「山藥蘿蔔糕與蓮藕芋頭糕」，更是年節的送禮首選。

「迎月庭日式料理」日式五人合菜內含道地和風年菜「盛合壽司盤」、「比目魚有馬山椒燒」、「紫蘇梅醬汁櫻桃鴨」等八道和食料理，另有年節經典「日式重箱年菜」、「美國Prime級安格斯牛肉壽喜燒火鍋」單點美饌品項，售價為300元至2880元。其中「日式重箱年菜餐盒」可提前在今年12月31日至明年1月2日提貨，歡慶日本正月年。

「大廳酒吧」西式五人合菜可自選主餐「爐烤岩鹽戰斧尼加拉瓜牛」或「美式燒烤豬肋排」搭配西班牙海鮮燉飯、燻鮭魚凱薩沙拉等四道配餐，明年1月16日前預訂外帶年菜並付款完成可享早鳥88折優惠，更多外帶年菜優惠請洽 03 620 6000轉接各餐廳。