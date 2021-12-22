隨著農曆春節的腳步接近，台中各大飯店除夕圍爐宴預約滿檔，業者紛紛改推年菜外賣搶市！其中，長榮桂冠酒店推出除夕團圓年菜外帶，提供「中式」及「西式」二種不同料理風格的外帶服務；此外，連續七年與慢飛家族中彰投8家機構合作年菜活動，透過「愛的加菜金及全年加菜金募集計畫」，募集百萬經費幫助242戶弱勢家庭，也能享用優質年菜。

台中長榮桂冠除夕團圓年菜外帶，提供「中式」及「西式」二種不同料理風格的外帶服務，單點年菜820元起，外帶桌菜每套8888元（6人份），1月16日前預付桌菜全額再贈主廚特製X.O醬乙瓶；預付桌菜10人份全額，可享9折優惠及加贈主廚特製X.O醬乙瓶。

長榮年菜最大的特色是「當天領取」、「新鮮現做」，帶回家馬上就可輕鬆端上桌立即享用，今年首度推出冷凍年菜桌菜，主廚精選六道人氣料理，5人份5888元，除夕圍爐夜在家也能品嚐五星級佳餚！

今年台中長榮連續第七年與慢飛家族中彰投8家機構合作年菜活動，推動「愛的加菜金及全年加菜金募集計畫」，募集100萬的經費來幫助共242戶身心障礙且弱勢家庭，享用由社會大眾、企業為他們所準備的優質年菜，一套5道年菜2000元。唯活動至今募集已一個多月，卻只募集到十多萬元，八家機構的主任們都很憂心，很怕無法給這些弱勢家庭的爸媽有一個好年。

台中長榮桂冠酒店公關經理陳怡如表示，今年因五倍券刺激買氣，中式年菜人氣料理如「蒜香波士頓龍蝦」、「佛跳牆」系列銷售強滾滾；西式年菜，今年提帶率明顯增高，「美國頂級肋眼牛排」（16oz）為銷售人氣料理。

今年嚴選八道中式年菜桌菜，開運菜色有五福臨門、蒜茸蒸波士頓活龍蝦、鮑魚炆虎掌、巧味冬筍松阪肉、豆醬福菜海石斑、墨魚香腸蒸米糕、靈芝淮山燉烏雞以及碧綠龍球襯帶子等年節菜餚，每道也可選擇單點！即日起至2022年1月26日接受預訂。