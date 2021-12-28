台中南天宮111年1月2日上午10點將舉辦「關公分享愛，讓您福氣旺旺來」公益活動，除首發10元錢母，更加碼發送1000份「福氣袋」裡頭有平安米、平安麵、麥片等民生物資。（馮惠宜攝）

新年想領錢母台中民眾不必遠赴南投紫南宮，台中南天宮搶在元旦連假第二天（111年1月2日）上午10點發放1000份錢母，此外更加碼贈1000份福氣袋，盼能讓信徒整年旺旺旺。

台中南天宮主委吳光雄表示，南天宮在元旦連假期間發錢母活動行之有年，邁向2022年希望能帶給大家新年新氣象，因此選在111年1月2日早上十點在台中南天宮舉行「關公分享愛，讓您福氣旺旺來」公益活動！除了首發10元錢母，更加碼發送1000份「福氣袋」裡頭有平安米、平安麵、麥片等民生物資。開放所有民眾不限低收入皆可排隊領取 （每戶一袋）送完為止。

而值新春到來，台中南天宮近日也開始啟動「安燈」、「安斗」、「補財庫」、「求發財金」等服務，補財庫部分除了原有的十萬財庫、百萬財庫，今年更增加了千萬財庫供民眾選擇。希望民眾在新的一年都能財庫滿滿。

吳光雄也預告，除國曆1月2日活動外，農歷春節期間還有一系統活動，包括除夕晚上將發送50元錢母、大年初一早上10點發放「帝錢」限量2000個，送完為止；另有素粽「解結頭」、「鑽轎腳」等一系列活動。相關活動詳至台中南天宮官方網站及官方臉書粉絲團查詢。