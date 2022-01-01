台中茂盛醫院上午8點44分先迎接2022年第1對元旦兄弟檔。（茂盛醫院提供／張妍溱台中傳真）

2022元旦起，台中市生育津貼由1胎1萬元加碼為2萬元；家住太平區搶頭香的男寶寶，趕在1日凌晨0時2分在中國附醫自然產下，台中茂盛醫院上午8點44分先迎接2022年第1對元旦兄弟檔，產婦李太太接受試管療程懷孕，但肚子太大，為降低風險，醫師她提早生產，元旦雙胞胎誕生，讓家族覺得相當驚喜。

搶頭香男寶寶的吳姓爸爸說，原妻子預產期為1月13日，卻提早12月31日陣痛，當天快跨年時，妻子出現產兆大喊：「快生了！」，他鼓勵深呼吸、再忍一下，於凌晨0時2分，妻子順利產下長子。

吳先生說，兒子出生時3005公克，相當健康，護理人員一陣歡呼，大讚兒子「很會挑時間」，獲得2萬生育津貼，台中市長盧秀燕前往醫院致贈元旦寶寶紅包。盧秀燕說，希望透過市府生育補助措施，鼓勵家長們「再接再厲、接二連三」，稱讚吳先生的兒子不僅是元旦寶寶，為太平區市民，是「太平、幸福寶寶」。

茂盛醫院指出，元旦兄弟檔的媽媽，李太太孕程35週又5天，但肚裡的寶寶體重分別達3120、3420公克，故婦產科醫師陳彥宇建議要提早生產，以免子宮壓力過大，他說很少有試管雙胞的體重這麼「重量級」，出生時相當健康，全家人都驚喜迎接1雙元旦寶寶。