享譽國際的小提琴家黃俊文6日晚間在台北國家音樂廳演出，由指揮家呂紹嘉帶領國家交響樂團（NSO），一起完成難度極高的美國作曲家巴伯小提琴協奏曲，兩人感動得相擁。（讀者提供）

6日正好是NSO大提琴團員熊士蘭任職35年退休的最後一場音樂會，呂紹嘉也特別在台上獻花給她。（李欣恬攝）

享譽國際的小提琴家黃俊文6日晚間在台北國家音樂廳演出，由指揮家呂紹嘉帶領國家交響樂團（NSO），一起完成難度極高的美國作曲家巴伯小提琴協奏曲。會後安可曲呂紹嘉也放下指揮棒，驚喜彈琴，為黃俊文伴奏一曲，全曲旋律優美，音樂廳罕見地打上聚光燈，觀眾聽得如癡如醉，度過一個溫馨的夜晚。

兩人合奏的曲目是非裔美國作曲家弗洛倫斯．普萊斯（Florence Price）的〈Adoration〉（仰慕），黃俊文表示，弗洛倫斯和巴伯都是美國1920年代的作曲家，「在那個年代，女性和非裔身分，要成為作曲家並不容易。這首曲子是她要離開美國南部阿肯色州家，到芝加哥追尋音樂夢所寫的小品。」

弗洛倫斯是重要的當代作曲家，她的第一號交響曲完成於1932年，1933年由芝加哥交響樂團首演，在白人主義的年代，她突破困難，取得非凡成就。她的小品〈Adoration〉至今在國際上也一直是熱門演奏曲目，不僅在疫情間有多位音樂家隔空接力演奏此曲，同時還有音樂家將其編選入專輯。

黃俊文表示，剛好晚上演出美國作曲家的協奏曲，因此在安可曲的安排上，也都選擇美國作曲家曲目。另一首為作曲家約翰．科里利亞諾為電影《紅色小提琴》所寫的〈Red Violin Caprice〉。

此外，由於當晚正好是NSO大提琴團員熊士蘭任職35年退休的最後一場音樂會，呂紹嘉也特別在台上獻花給她。呂紹嘉表示，他和NSO的第一場音樂會是在1991年，「當時的大提琴首席就是熊士蘭老師，今晚我覺得特別榮幸，能擔任這場音樂會的指揮，以及獻花給她。」