新竹縣長楊文科（左四）夫妻與現場民眾共同倒數、跨年，並迎接新的一年。（莊旻靜攝）

新竹縣連續2年舉辦跨年晚會，倒數迎接2022年。（莊旻靜攝）

莊旻靜／竹縣報導

新竹縣政府連續2年舉辦跨年晚會，以「幸福竹縣，感恩有你」及公益為主題，並舉辦抽獎，今年最大獎為2台汽車，均順利由人在現場的民眾獲獎，其中贊助人現場再加碼1台汽車作為獎品，抽了4輪後，終於由地址在南投、人在現場的男子順利抱回。

2台汽車分別由新竹縣不動產開發商業同業公會、啟德重機董事長胡漢龑贊助，前2台分別由人在現場的曹姓女子、吳姓女子順利抱回，而胡漢龑現場加碼1台汽車，抽到的第1人黃姓女子雖有接電話、但未在現場，第2人劉姓民眾電話未接，再抽第3人萬姓民眾同樣未接電話，最終抽到第4人、住南投不過人在現場的史徐姓男子，終於抱回大獎。

新竹縣不動產開發商業同業公會現場也加碼10台70吋電視、總共30台提供抽獎，讓現場氣氛超嗨。

晚會由白冰冰攜手沈玉琳、台一線的東諺及阿文、圓圓等人共同主持，由2021新竹縣客家新曲獎最佳創新歌曲獎獲獎歌手暖場，由麋先生、廖柏雅、台語歌王翁立友、陳思瑋、安苡葳、宇宙人、張涵雅輪番開唱，並由蕭煌奇、蔡健雅等人演出，最後由MC HOTDOG壓軸。

楊文科致詞時表示，2021年充滿挑戰，受到本土疫情衝擊，不過在中央與地方、政府與民間攜手之下，大家生活逐漸恢復正常，也邀請防疫有功的醫護人員到場，感謝他們一直守護台灣，期許新的一年「好還要再更好！」，縣府會持續落實各項施政目標。議長張鎮榮、立委林為洲、林思銘及13鄉鎮市長、議員們多同台陪民眾共同倒數，迎接新年。

抽獎結束後，由美秀集團接續演出，為新的一年揭開序幕。楊文科也感謝新竹縣議會及新竹縣不動產開發商業同業公會的支持，在理事長楊勝翔、榮譽理事長吳國寶號召下，促成晚會，並將把募集到的發票及企業界捐款，全數捐給社福機構及基金會。