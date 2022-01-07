警方翻牆查緝詐騙機房。（翻攝照片／洪靖宜高雄傳真）

陳男等人被移送法辦。（翻攝照片／洪靖宜高雄傳真）

陳姓男子等人在社群軟體上假冒正妹，謊稱想要找人發生一夜情，不過條件是要約砲男子到指定的購物網站，買比市價貴10倍的情趣內衣，至少20多名男子遭撩人照片及影片沖昏頭，下單訂購後對方即人間蒸發，高雄、新竹警方聯手逮陳與同夥，依詐欺罪嫌移送法辦。

警方獲報綽號「阿涼」的32歲的陳姓男子從去年11月起，找來多名同夥，冒用正妹的大頭貼，到交友軟體尋找想發生一夜情的男子，加入LINE好友後不斷傳送撩人的自拍照和影片色誘，相約到飯店發生性關係。

接著用假身分謊稱，發生性關係時喜歡角色扮演，要這些男生到指定網站購買3500元至4600元不等高價情趣服飾，都比市價高上10倍，款式多樣，有護士裝、女僕裝、旗袍裝等等，再以要先洗過、看樣式等理由要求對方拆封，被騙男子最後就聯繫不上女子，也無法退貨，才發現被騙。

有人不甘被騙報警，高雄市政府警察局刑事警察大隊率同保安警察大隊特勤中隊特勤人員與湖內分局、新竹縣政府刑事警察大隊等機關共組專案小組，於3日凌晨5時，見時機成熟後，一舉翻牆突襲位於新竹縣新埔鎮一間成為詐騙機房的民宅，現場逮獲機房陳姓主嫌，再找出27歲的機手葉姓男子，並查獲電腦、手機、筆電數台、現金新台幣8萬5千元、毒品愷他命、wifi分享器、監視器主機、無限分享器等贓證物品。

警方初步掌握，被害人約有20多人，年紀最落在20多歲到50多歲，目前已通知5名被害到案說明製作筆錄，其他共犯也還在追查中。警方表示，被害人數持續清查中，全案依詐欺罪嫌移送偵辦，最後陳、葉兩人分別獲5萬元、3萬交保。

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