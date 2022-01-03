陪伴千萬用戶迎新年，LINE Pay宣布「春節大小事來Pay」新春優惠活動開跑，從「辦年貨」、「添新意」、「享口福」、「走春趣」、「找樂子」全面加碼紅包和LINE POINTS點數回饋，助用戶打造開春新氣象如虎添翼。即日起至1月31日止，指定市場年貨採買筆筆享LINE POINTS 12％點數回饋； 1月7日至1月16日於全國電子購買指定生活家電品項單筆消費滿20000元即享LINE POINTS 888點回饋。

農曆年倒數計時，LINE Pay新春優惠活動由市場年貨採買打頭陣。即日起至1月31日止，民眾於全台13處指定傳統市場和花市筆筆消費享LINE POINTS 12％回饋，單筆最高回饋240點。

過年最重要的添購新行頭行程也能同享LINE Pay回饋，1月5日至2月6日於三井OUTLET、義大世界購物廣場單筆消費滿2000元即可抽紅包，最高可得LINE POINTS 188點回饋，綁定中國信託LINE Pay卡再加碼最高LINE POINTS 4％回饋。自1月10日至2月6日止，新光三越單筆消費滿1888元即可抽紅包，最高可得LINE POINTS 388點回饋；環球購物中心、微風各館、漢神百貨及漢神巨蛋購物廣場單筆消費滿1888元即享最高LINE POINTS 3％回饋。

有需要為生活家電汰舊換新的民眾，自1月7日至1月16日到全國電子購買電視、冰箱、洗衣機等指定品項，單筆消費滿20000元享LINE POINTS 888點回饋。

年節與家人、親友小酌聚會不停歇，適量飲酒外也要注意酒後不開車。自1月17日至2月6日止，用戶於橡木桶、酒條通、采盟設立之酒品專櫃或展售店單筆消費滿6666元可享最高LINE POINTS 6％回饋。

自1月24日至2月6日，用戶於KLOOK單筆消費滿NT$888可抽紅包，最高可得LINE POINTS 588點回饋；LINE Pay長期推動的「無現金夜市」因便利支付、有感回饋大獲好評，今年為回應用戶期待宣布擴大至全台夜市，自1月28日到2月28日包括台北、新竹、台中、台南、高雄、台東共14個指定夜市，用戶使用LINE Pay付款單筆消費滿50元即可抽紅包，單日最高可抽5次，每次皆有機會抽中28點紅包入袋，喜愛庶民美食的用戶千萬不可錯過。

LINE Pay致力拓展多元的生活場景滿足民眾日常支付需求，以實際不間斷的回饋陪伴用戶聰明消費、安心支付。年關將近，年貨採買或出外遊玩走春透過零接觸支付可減少接觸風險，讓用戶更便利、安全及放心過個好年。各項活動的詳細資訊請以LINE Pay「活動訊息」最新公告為準。