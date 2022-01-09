Omicron疫情侵台，桃園已出現多例本土病例，中央流行疫情指揮中心今（9）宣布，台北市、新北市、基隆市、桃園市等北部縣市已宣布禁止探病及長照機構暫緩探視，台中市目前相關規定雖未比照辦理，衛生局目前正在研擬中，最快在10日疫情會報會做出決策。

台中市長盧秀燕在1月6日宣布「春節專案」指示市府團隊各場域防疫措施從嚴辦理，包括：醫療整備盤點並補充防疫物資，持續加強宣導民眾外出全面戴口罩，拍照、唱歌不可拿下口罩。

中央流行疫情指揮中心9日再針對北北基桃等北部縣市醫院探病、長照機構探視以及新住民入住規定再進一步加嚴管制，台中市是否會跟進？台中市衛生局表示，目前仍依中央規定加強醫療院所探病管理，除特殊或慢性病房外，持續維持探病時段為每日固定1時段，每名住院病人至多2名訪客，未完整接種2劑疫苗滿14天者，應自費採檢PCR或抗原快篩(含家用快篩)。

衛生局表示，北北基桃新的探病規定，台中市也會研擬是否跟進，並於10日的防疫會報中進行討論、裁決。）