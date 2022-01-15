新冠肺炎本土疫情延燒，今日國內新增6例本土個案，均與桃園中壢聯邦銀健行分行尾牙聚餐的西堤餐廳有關，分別是3名顧客，還有餐廳工讀生案17774的2名同班同學（其中案17882）以及同住表妹。宜蘭衛生局隨即發出警訊，案17882曾來訪過宜蘭，已將4位親戚接觸者匡列居家隔離對象，初步採檢為陰性，在宜蘭足跡，也請民眾多注意。

宜蘭衛生局發布新聞稿公布足跡，案17882號曾於1月8日拜訪宜蘭親戚，並於當天晚上6時至7時30分至歐林鐵板燒-羅東分店（羅東鎮興東路280號）用餐。1月9日上午去過五結紅麵線（五結鄉五結中路1段516號）、當日下午去過諾貝爾奶凍-羅東店（羅東鎮公正路188號）及羅東鎮農會養生文化觀光工廠（羅東鎮倉前路14號）。

衛生局已將個案的4位親戚匡列為居家隔離對象，目前初步採檢的報告為陰性，相關單位已完成消毒工作。如曾於特定時段出入相關場所，務必進行自我健康監測。

衛生局指出，因應國內本土疫情升溫，須儘速提高疫苗接種率，目前宜蘭縣內已設置多處快打站，為民眾接種COVID-19疫苗；再次呼籲，Omicron變異株來勢洶洶，民眾應落實手部衛生、保持咳嗽禮節、以及佩戴口罩等個人防護措施。

同時持續落實實名(聯)制，減少不必要移動及活動，避免出入人多擁擠的場所或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，嚴守社區防線。