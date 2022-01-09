台北市中正萬華選區無黨籍立委林昶佐罷免案、台中第二選區立委補選都於今(9日)投票，過去幾天也成為新聞熱議焦點。媒體人韋安昨(8日)晚間在臉書指出，當全台都在瘋立委補選和罷免案時，新北市長侯友宜這兩天已為因應新一波疫情，做了3件事！

因應本土發生Omicron變異株本土確診病例，各縣市如臨大敵，指揮中心7日表示，因應國內社區感染風險提升，衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)決議，已接種兩劑COVID-19疫苗且間隔滿12週(84天)以上之滿18歲民眾，應儘速接種1劑COVID-19疫苗追加劑，以提升免疫保護力。

韋安指出，侯友宜這兩天已為因應新一波疫情，做了3件事，分別是第一，新北醫院、長照、精神照護等機構，暫停探視；第二，統計出新北有128萬人，符合施打第三劑疫苗。統籌規劃出3類施打疫苗場所，只要中央配發疫苗，新北可隨時開打第三劑疫苗。

另外，韋安提到第三，也就是侯友宜親自率隊檢查防疫旅館，為春節返台人潮全面備戰中；因此他認為，侯友宜「扮演好自己的角色」，贏得民意支持，就是對黨和同志最大的貢獻和鼓勵。