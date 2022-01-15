西堤餐廳群聚案延燒，市長鄭文燦15日防疫會議指出，西堤顧客原有1家庭2人感染，深夜新增3位感染，其中1位還是9日用餐客人，3位顧客感染疫調匡列追蹤正在進行，宣布西堤案要擴大採檢7日至12日顧客和相關接觸者600人，建立社區防火牆，另加上昨深夜1東興國中和2中壢高商生，總計桃園今新增6人染疫。

鄭文燦表示，西堤群聚事件原本造成顧客2名幼兒感染，經匡列採檢，今再新增3位顧客感染。據悉新增3顧客和2幼童都是不同組客人，其中2人為7日同天聚餐客人，但另1人為9日用餐客人，一位顧客的小孩就讀平鎮東安國中，該校15日也預防性停課1天。

鄭文燦也宣布，將擴大追蹤7日至12日曾赴西堤用餐的顧客，目前已用簡訊通知且以電話追蹤方式安排匡列採檢，呼籲民眾如果有在7日之後到過西堤用餐或其他行程，可主動到社區篩檢站篩檢，希望簡訊通知加上疫調追蹤能建立防火線，預估西堤這一輪顧客和相關接觸者會擴大採檢約600位，部分已經完成，針對風險比較高的會以接觸日為準送集中檢疫所。

「Omicron病毒傳播很快，平均3天就會有一輪，有時甚至更快，務必更快、更大範圍匡列！」鄭文燦強調，西堤餐廳源自聯邦銀行1員工先確診，7日聚餐接連12員工染疫，西堤也有3員工確診，顧客從原來2幼兒再增加3個，目前西堤範圍有20人，呼籲7號以後曾有該餐廳足跡者，務必要到社區採檢站主動採檢。