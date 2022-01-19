桃園19日新增8確診，其中西堤相關有7例，包括日前確診顧客就讀的華盛頓幼兒園2同學和3家人染疫，市長鄭文燦也宣布私幼提高標準，1天量體溫3次、停止跨班混班活動。另7例中有2學生分別就讀東安國小與新街國小，2校除19日起停課14天，也已匡列2680人陸續採檢中。

鄭文燦說，桃園新增8案例，7例都是西堤匡列或衍生的個案，包括7日用餐顧客1家7口，2幼兒、爸媽和奶奶外，爺爺（案18120）也在居隔中確診，全家已有6人染疫；9日用餐貨車司機案17983同桌6人，其中1友人就讀東安國小的女學生（案18083）也確診。

另西堤也衍生華盛頓幼兒園群聚案，鄭文燦說，9日西堤用餐的1家4口，信義國小哥哥案18052和華盛頓幼兒園弟弟案18053都確診，市府緊急採檢相關師生2053人，其中華盛頓幼兒園增加2學生染疫（案18118、案18114），其中女學生案18114衍生包括哥哥、爸爸和媽媽（案18115、18116、18117）3同住家人確診，因哥哥案18115就讀新街國小，該校也要停課14天全校採檢。

鄭文燦說，因應華盛頓幼兒園「1＋2」學生確診，雖然Ct值高分別為33.31和31.9，但為了確保學校幼兒園安全，宣布所有私立幼兒園要強化防疫措施、採取高標準，包括入園、離園和中午都要量測體溫，監測健康管理，也要跟家長保持密切聯絡，並且停止跨班、混班活動，確保私幼安全。

至於東安國小和新街國小2校都有學生確診，目前正進行880位和1800位師生PCR專案採檢，今日未完成部分將由學校安排快篩或醫院採檢。另外內壢國小、美奇幼兒園跟佳音元生分校，採檢結果都是陰性，小牛津幼兒園採檢405人也是陰性。

鄭文燦說，國小已提早1周放寒假，國高中也在期末考後放寒假，寒假課輔以線上課程為主、實體課程為輔，戶外教學、社團活動都停辦，確保春節和寒假期間校園安全。