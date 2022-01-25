桃園市長鄭文燦視察警方春安。（賴佑維攝）

桃園市長鄭文燦25、26兩日晚間由警察局局長陳國進陪同，前往慰勉10個分局及各警察大隊員警執行「加強重要節日安全維護工作」辛勞。因桃園疫情嚴重，鄭文燦說，防疫沒讓治安休息打烊，一樣交出好成績，感謝警察辛勞。

鄭文燦表示，透過簡單儀式，表達對大家謝意跟肯定。他說，防疫工作沒讓治安休息打烊，一樣交出好成績，桃警防疫一樣專業、資料豐富，守護國門責任也比其他縣市重。

鄭文燦說，現在建立起最大防護網，讓市民過好年，桃警有能力也有專業，春節期間大家辛苦了，執勤堅守崗位，放假享受天倫之樂。