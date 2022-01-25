遠雄自貿港累積確診102例，桃園市長鄭文燦25日早上主持防疫會議，說明24日社區採檢站4235人、遠雄採檢站2619人，全部都是陰性。他強調，清零計畫持續進行，25日將對遠雄自貿港的加值園區、宿舍等紅區員工2採，確保安全。不過據了解，仍有部分居家隔離民眾確診，因此桃園確診案件不會是零。

鄭文燦表示，桃園至24日為止，不包含遠雄自貿港專案，居家隔離1258人，後送30間集中檢疫所。他說，擴大隔離檢疫後，收到一定成效。遠雄自貿港持續清零，首日1005人，第2天1720人，第3天主要對貨運站、快遞區、物流區2619人全都是陰性，不過還有些員工需要採檢。

鄭文燦說，25日針對加值園區、宿舍等所謂熱區進行2採，可能會有部分陽性。他也說，為確保安全，要多次採檢。另11個社區採檢站，4235人都是陰性。此外有確診者足跡活動關聯鴻海南崁廠，經過採檢後也是陰性。鄭文燦說，希望多層次採檢及2採，未來2採後，也會由公司發給員工快篩。