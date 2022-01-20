桃園觀音某硬碟零組件上市公司，因3名同事9日到西堤用餐，其中2人20日確診，也是西堤案中第10組用餐確診個案。(賴佑維攝)

桃園觀音某硬碟零組件上市公司，因3名同事9日到西堤用餐，其中2人20日確診，也是西堤案中第10組用餐確診個案，桃園市衛生局緊急疫調追蹤，採檢公司員工550人、居隔12人，該公司總機和發言人電話未接聽，觀音廠區仍有大貨車進出，但對於疫情三緘其口。