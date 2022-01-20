觀音某零組件公司2員工吃西堤染疫 廠區內仍有大貨車進出 16:362022/01/20 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園觀音某硬碟零組件上市公司，因3名同事9日到西堤用餐，其中2人20日確診，也是西堤案中第10組用餐確診個案。(賴佑維攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園觀音某硬碟零組件上市公司，因3名同事9日到西堤用餐，其中2人20日確診，也是西堤案中第10組用餐確診個案。(賴佑維攝) 桃園觀音某硬碟零組件上市公司，因3名同事9日到西堤用餐，其中2人20日確診，也是西堤案中第10組用餐確診個案，桃園市衛生局緊急疫調追蹤，採檢公司員工550人、居隔12人，該公司總機和發言人電話未接聽，觀音廠區仍有大貨車進出，但對於疫情三緘其口。 去年營收逆勢創高 煙波集團年終 最高發4個月 將來銀行22日試營運 拚3月開張 #台灣 #觀音 #新冠肺炎 #大貨車 #西堤 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 政院拍板企業給付教召員工薪資享租稅優惠 12:032022/01/20 財經 政院20日拍板企業給付教召員工薪資享租稅優惠 19:512022/01/19 財經 匯鑽科三引擎點火 營運攻新高 04:102022/01/19 證券．權證 台二線龍洞段 2大貨車對撞「親密臉貼臉」 暫時封閉 12:122022/01/19 社會 桃檢女去西堤「沒看新聞」10天後才通報 網揪破口驚呆了 12:162022/01/19 政治 桃檢公務員西堤用餐未通報 桃園：若違反自主健康管理規範將開罰 15:522022/01/19 生活 TDK、高力2公司1026名員工採檢都陰性 16:142022/01/19 生活 桃機群聚增超快 醫畫紅色曲線圖驚：再兩周就要過年了 08:062022/01/19 生活 桃檢公務員曾吃西堤 陳時中坦言「實聯制」有漏網之魚 16:092022/01/19 生活 專家估本土月底恐破500人 陳時中：我們在努力打破宿命 14:442022/01/19 生活 桃檢2員工去西堤吃飯卻延誤通報 採檢結果出爐 11:372022/01/19 生活 生活熱門新聞 疫情燒到高雄 新增1家3口確診感染源不明 - 生活 韓國神奇切芭樂方法曝光 台人大受衝擊 網：日本也這樣 - 生活 高雄4歲童確診 幼兒園79師生、家長急送防疫旅館隔離 - 生活 7傳播鏈、Rt值5.2可讓10萬人染疫 鄭文燦：非圍堵不可 - 生活 北巿大安、大同2診所有確診者足跡 急匡列醫護及患者31人 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。