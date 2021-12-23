受疫情影響，消費者無法出國過年，加上明年春節假期長達9天，國內餐飲及聚會需求大幅提升，為搶年節餐飲商機，煙波新竹湖濱館推出限量年菜外帶「煙波寶島年菜宴」，菜品內容分別由集團駐點館別以當地具代表性的食材研製而成，讓旅客在餐桌上環島、嘗遍各地盛饌。

煙波新竹湖濱館指出，此次年菜主打6人份年菜組合6999元，於2022年1月10日前預訂則享有早鳥優惠價5999元，等於每人不到千元就能享受年節必吃大菜。另為解決許多家庭難以掌握菜量的狀況，也提供旅客品項單購的選擇，拿捏份量不浪費。

「初二回娘家」另推出「虎年煙波女婿傳家宴」，6人桌菜9888元＋10％、10人桌菜1萬5888元＋10％，還有樂手現場互動演唱及豐富抽獎活動，讓饕客們沉浸在熱鬧歡騰的年節氛圍中大啖美食。

煙波集團推出的年菜外帶「煙波寶島年菜宴」以環遊寶島為主軸拾取在地食材，用星級手藝呈現細膩珍餚，6道經典菜品包括「新竹－北埔老菜脯仙草雞湯」、「宜蘭─蘇澳港大蝦米糕」、「宜蘭─蘭陽紅麴東坡肉」、「台南─府城富貴拼盤」、「花蓮太魯閣─新城酸菜蒸石斑」、「福氣開運長年菜」。

另，熱門亮點單品為家家戶戶必吃的佛跳牆，此次推出「花蓮─七星海景佛跳牆」，單購售價2880元附甕及保溫袋1組。

除了煙波新竹湖濱館銷售年菜外帶，新竹湖濱館「莫內西餐廳」除夕至初五推出中西薈萃的自助百匯1280元＋10％起；陽光小館及蝶屋日式餐廳提供套餐服務，除夕至初五每人880元＋10％至1280元＋10％。

醉月樓及宴會廳以桌菜方式訂席，供應1萬2800元＋10％至2萬2800元＋10％等不同價位桌菜。詳情可至官網瀏覽：https：／／lihi1.com／HfO81。