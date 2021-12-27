年菜早鳥預購進入倒數，迎接農曆新年，台北萬豪酒店搶攻冷凍年菜市場，今年請到逾40年經歷、曾職掌台灣總統就職晚宴的「國宴主廚」高鋼輝精心設計諸多料理，12月31日前訂購並付清款項享9折優惠，可同時透過電話及官網線上訂購。

台北萬豪表示，今年的年菜品項包括最具人氣的超值年菜套組，內含精燉多時、濃潤美味的經典花膠佛跳牆、品項豐美的五福臨門品味集、鮮味十足蒜燒海鱸魚、肉香四溢的芝麻香豬肋排、口口過癮的港式臘味飯，還有年年叫好叫座的各式佛跳牆單品。

像是最招牌的頂級花膠鮑魚佛跳牆、茹素者也能盡興享用的羊肚蕈素佛跳牆，以及相當適合送禮的「宴客樓秘製雙醬」，內含鹹香微辛、堪稱開胃好夥伴的極品XO醬、手工粵式辣醬，以及結合琥珀核桃、麻香堅果及起司爆米花的「萬豪叁喜零嘴合」和最應景的手工港式蘿蔔糕、團團圓圓蜜糕(黑糖桂圓年糕、芝麻年糕)。

此外，熱銷品項如湯頭清澈卻濃潤美味的清燉和牛腮牛筋湯、牛肉香四溢的冠軍犇牛荷葉糯米飯、令懂吃老饕讚不絕口的萬豪經典牛肉麵、道地港味老廣魚肚雞札，以及香麻可口的牛三寶等，讓民眾整個農曆新年假期從早到晚，午餐、下午茶、晚餐到宵夜，在家隨時輕鬆覆熱，就能大飽口福。