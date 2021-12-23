老五老基金會1年約送出36萬5千個便當給需要照顧的長輩。（王文吉攝）

老五老基金會1年約送出36萬5千個便當給需要照顧的長輩。（王文吉攝）

老五老基金會石岡服務中心今年10、11月送餐食材費，以乳製品、肉類上漲幅度最大。（王文吉攝）

近來物價飛漲，尤以餐飲類最有感，除一般民眾受到影響，社福單位也受波及。老五老基金會送餐服務1年約送出36萬5千個便當給需要照顧的長輩，受疫情及大環境影響，食材成本逐月上升，民眾捐款卻未增加，獨老年菜募款不到2成，社工準備長輩餐食會越來越困難。

老五老基金會石岡服務中心1個月約送出1萬個便當，督導利欣頤指出，今年10、11月送餐食材費，以乳製品、肉類上漲幅度最大。10月乳製品開銷1萬965元，11月1萬5218元，成本增加38.79％；10月生鮮肉類開銷為11萬8093元，11月為14萬2685元，成本增加20.82％。

根據老五老今年的「獨老營養與飲食習慣」調查顯示，高蛋白、乳製品為長輩較缺乏的營養元素，而肉類就是蛋白質補充的重要食材之一。接下來即將過年，預料食材又會再漲一波，小年夜前老五老還要送年菜給1000位獨居長輩，目前募款還不到2成，社工憂心忡忡。

老五老基金會執行長游麗裡也說明，送餐服務除了食材費的開銷，還有其他容易忽略的成本，如送餐的油費、交通耗材、紙餐盒承裝容器等。受疫情影響，詐騙事件頻傳，募款更加困難，期盼各界響應捐款支持，讓老五老繼續提供幸福年菜、日常送餐及圓夢計畫等服務。