遠傳friDay購物推出公益年菜募集，讓弱勢家庭也能吃到溫暖年夜飯。

近兩年適逢疫情，公益團體募款也受影響，遠傳friDay購物即起協助進行公益年菜募集，讓弱勢族群在歲末年終也能感受到溫暖，如育成基金會推出老憨兒圍爐計畫，讓失去家庭老憨兒也能吃到團圓年菜，NPOchannel與食物銀行聯合會也同樣發起為弱勢家庭加菜年菜募集，將會送往貧窮家庭、獨居老人、偏鄉兒童等。

上述單菜募集價皆為280元，每集結6道年菜就會送一組完整年菜組送至弱勢家庭。

另也有多項公益禮盒推出，如喜憨兒基金會推出多項公益禮盒，收益將作為幫助喜憨兒之用，也同時推出送愛到部落禮盒募集，民眾所認購的禮盒，預計會送往台東、彰化等地偏鄉小學，讓弱勢學童也能感受到過年的喜悅。

中華安德烈慈善基金會也與育成基金會合作，由育成基金會慈惠庇護工場所包裝鹽味奶油方塊酥小火車禮盒，將分送給安德烈食物銀行幫助的清寒弱勢孩童，貧童能享春節時光，身心障礙者也能獲得一份工作，禮盒募集價為360元。