華山基金會發起「愛老人•愛團圓」年菜募集公益行動，藝人杜詩梅及餐廳主廚黃學文以料理PK賽，號召社會大眾支持，市長魏嘉賢也到場與長輩圍爐。（花蓮市公所提供／王志偉花蓮傳真）

華山基金會為縣內弱勢長輩募年菜，鄉親認助年菜每份700元。（花蓮市公所提供／王志偉花蓮傳真）

華山基金會花蓮服務站發起「愛老人•愛團圓」年菜募集公益行動，藝人杜詩梅及餐廳主廚黃學文以料理PK賽，號召社會大眾力挺支持，市長魏嘉賢也到場，1份年菜只要700元，盼集結眾人力量，為花蓮弱勢長輩送上祝福及溫暖。

為讓弱勢長輩感受社會溫暖，華山基金會將在農曆年前送年菜至獨老的家中，今特地在「夯BAR SEVEN I LOVE YOU」中式餐酒館，舉辦華山「花蓮年菜料理王」活動，邀請魏嘉賢、花蓮媳婦杜詩梅與夯BAR餐廳老闆黃學文，進行廚藝PK賽。

杜詩梅表示，很高興參與華山基金會年菜募集活動，農曆春節快要到了，當許多家庭開心圍爐團圓的時候，也有不少獨居老人需要大家的關懷，希望有更多善心人士或企業一起來共襄盛舉，為華山年菜的募集活動加注力量。

魏嘉賢說，花蓮是一座友善的城市，希望有更多人能關切身邊的老大人，無論是出錢或出力，都能夠讓獨居老人感受到社會的溫暖。魏嘉賢指出，鄉親認助年菜每份700元，一起關懷在地弱勢長輩。

華山基金會的年菜有別以往，不用烹調的冷凍料理，而是乾貨的食材，基金會表示，考量滿桌年菜對於老人家無法在幾天內消化完，經常加熱或放在冰箱太久，失去賞味期，因此購買乾貨食材，保存時間不但可以延長，也能夠讓老人家運用食材烹調自己喜歡的料理。

廚藝PK賽由市長魏嘉賢與杜詩梅搭檔，以櫻花蝦搭韭菜做成水餃，並將龍鬚菜汆燙後佐沙拉及肉鬆酥，夯BAR老闆黃學文則料理麻油長壽麵線，以及運用香菇為主食的「好運菇腸報道」等，雙方以趣味競賽，做出幾道好吃料理，讓等在一旁的幾位老人家頻頻喊「好香」，提前與長者們圍爐團圓。

華山基金會在花蓮服務將近1300位長者，提供關懷訪視、物資協助、陪醫取藥、代購生活物品，以及年節懷等服務，目前年菜認購不足3成，意者可撥愛心專線03-8311587蕭先生。