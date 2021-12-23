為因應春節返鄉人潮，桃園有1／3的旅館作為防疫旅館，飯店內部餐廳無法開放讓民眾內用，即便無法內用，外帶年菜今年更提早被民眾搶訂，業者紛紛直呼，外帶訂單銷量提升不少。

「最近接到很多詢問電話！」桃園喜來登酒店表示，民眾經歷過新冠肺炎疫情爆發後，對於是否要攜家帶眷到外用餐多少會有顧慮，雖然作為防疫旅館，不過酒店後方有間具備獨立空間及動線的戶外日式餐廳，深受民眾喜愛、饕客手腳更快，200桌早於11月底就被訂滿。

喜來登酒店今年強打外帶年菜組合，更與電視購物台合作行銷，除了5人份、10人份的當日現作外帶年菜組外，還有5菜1湯的冷凍年菜組。談及銷量狀況，喜來登酒店回應，目前冷凍年菜組訂單量較多，與往年相較之下，年菜訂單狀況的確比往年來得更早、賣得也更好。

尊爵天際大飯店業務經理王新惠說，桃園不少旅館加入防疫旅館的行列，作為防疫旅館，餐廳就無法供民眾年節內用供餐，加上過去飯店的年菜因量多、價格也高，較少人會購買，但受疫情影響，許多民眾擔心疫情會選擇外帶買回家吃，銷量提升不少。

王新惠指出，考量現今家庭成員結構為小家庭居多，這次首次推出4人份的小份量年菜，價格也比較低，相當受到民眾喜愛，上周才開賣外帶年菜組合，光她1人就已經接了20多組，反應相當好。

住都大飯店總經理邱照進表示，年節將近的確接獲不少年菜的詢問電話，不過因作為防疫旅館，年菜的份量並沒有準備得相當多，將待返鄉人潮過後，於大年初二起全面恢復供應桌菜、歐式自助餐內用，滿足民眾想出門吃大餐的心。