肺炎高居國人十大死因第3位，苗栗縣政府為了加強肺炎防治，除讓64到74歲民眾施打肺炎鏈球菌多醣體疫苗，縣長徐耀昌也宣布111年1月1日起，將苗栗55歲以上原民、村里長、議員及鄉鎮市民意代表（鄉鎮市長及代表），納入疫苗擴大接種對象。

苗栗衛生局指出，肺炎鏈球菌罹病高風險族群為65歲以上長者、5歲以下兒童，還有慢性疾病患者，當民眾感冒或是免疫力下降時，肺炎鏈球菌可能從呼吸道或血液入侵，輕症引起中耳炎、鼻竇炎，嚴重則引發肺炎、敗血症、腦膜炎等症狀，甚至可能致命。

衛生局表示，因此建議民眾施打肺炎鏈球菌多醣體疫苗，111年1月起也將增加大千綜合醫院、衛生福利部苗栗醫院、苑裡李綜合醫院、為恭紀念醫院及通霄光田醫院等5家合約醫院，符合肺炎鏈球菌疫苗接種條件的民眾，攜帶健保卡、身分證就能到衛生所及上述五家醫院接種。

另外，徐耀昌表示，為鼓勵苗縣籍長輩施打新冠肺炎疫苗，65歲以上長者不分第一、二、三劑打新冠疫苗，即送100元禮劵，全縣有72家醫療院所提供民眾隨到隨打服務，完全不用預約。