台中市府獲報後，由維護廠商到場稽查，民眾已將棉被收回，建設局提醒勿違法，勸導未改善者最高罰6000元罰鍰。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

難得冬陽露臉，台中市綠園道竟成民眾曬棉被地方，植栽經厚重棉被壓住矮半截，網友酸問「這是裝置藝術」、「免費曬衣場」，維護廠商速到場檢視，棉被已不見蹤影，建設局提醒如規勸無效，將依《台中市公園及行道樹管理自治條例》處1200至6000元罰鍰。

公園綠地總數達800多處，公園管理維護業務重，市府還開放民間企業認養，一起守護公園綠地，台中市原市區環繞國美館、市民廣場的綠園道，被譽為都會中的翡翠項鍊，吸引很多市民來休閒。

但開放民眾使用的公園綠地，多次遭民眾「把公園當成自己的家」，綠園道出現兩大床棉被，經市府修前成大桌面型的植栽，遭利用為曬棉被平台，行經民眾不解的說「公園變成私人花園，不可思議的行為」，網友稱「還好不是曬內褲」，也有人批評缺乏公德心、傻眼！

公園怪象還包括日前有民眾將馬兒牽到台中國家歌劇院前的夏綠地公園遛馬，經園綠園道則有民眾揪伴來打羽毛球，甚至自備網架當成露天球場，在綠意環繞的公園揮汗開打。

打羽毛球民眾的不亦樂乎，但行經民眾擔心被羽毛球打到，不得不繞道而行，質疑打球不是應該在運動場地，怎麼隨興在公園占地成私人球場。

此外，公園內配置設很多公共設施，去年枯水期時，建設局配合中央限水政策，鉛封各大公共場所水錶，疑似有民眾擅自拆開綠園道封條，使用自來水澆灌、洗車。

針對有民眾在綠園道曬棉被，建設局指出，經維護廠商立即到場檢視，民眾已將棉被收回，無曬棉被情況，未來將請廠商持續注意，如再有類似狀況將先行勸導改善，如規勸無效，可依《台中市公園及行道樹管理自治條例》第44條規定處1200至6000元罰鍰，提醒民眾勿於公園曝曬衣物或其它物品，一同維護市容。