23.1萬份「桃園好市乘雙券」，上月開領至今累計取券率達75.58％，仍有近5.6萬份未領，桃園市長鄭文燦29日宣布餘額再加碼，推出1萬份「200元換2000元」，原本已登記未中獎者的約100萬人免登記繼續抽，明年1月11日也開放其他民眾登記抽籤，希望抓住過年消費潮。

鄭文燦說，桃園今年在部桃事件和三級警戒後，分別推出2波200元好市券暖身振興方案，因只要到ibon列印，不用去兌換站人擠人，使用效益佳，總計8萬份、16萬張，取券率83.49％、回收率達92.67％。

好市券以公有市場跟觀光夜市使用最廣達11萬4616張、92.59％，像是中壢夜市就收到近2.5萬張、桃園夜市也有近1.7萬、興仁夜市逾1.2萬、甫開幕不久的新永和市場也有1萬餘張，竹圍和永安2漁港直銷中心和觀光漁市也有3.66％，觀光工廠2.5％以手信霧隱城最夯、休閒農場1.25％則是大北坑休區收最多，4大類別都有照顧到，振興基層消費。

鄭文燦提到，桃園搭配中央振興五倍券再推出「桃園好市乘雙券」，23.1萬份總兌取17萬4584份、兌取率75.58％，因好市乘雙券只能領取到12月31日止，除呼籲未兌券的中獎者把握最後3天，也宣布屆時餘額再加碼，推出「好市成雙加碼抽，十倍幸福萬人有福」活動。

鄭文燦說，23.1萬份好市乘雙券及2000份好客券吸引近120萬人搶登記，仍有約100萬人未中獎，因此在原來預算額度加碼2000萬，推出1萬份的200元五倍券換2000元好市乘雙券，除原本未中獎者免登記繼續抽，也開放未登記者明年1月11日上網留資料，18日公開抽籤，中獎者一樣可以一路使用到明年4月30日止，希望在過年鼓勵消費。

鄭文燦也提到，明年2月15日前在桃園消費滿500元上網登錄，還能參加「桃園購物節」，天天抽電動機車、周周抽汽車、壓軸抽青埔和小檜溪千萬好宅，青埔好宅近期將公布，會是實品屋讓大家看到500元就有機會入住青埔，好市乘雙券消費額度也能參加抽獎，歡迎來桃園消費搶好康。