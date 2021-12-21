疫情加上春節連假長達9天，使2022年春節年菜商機有望突破60億元。連鎖餐飲集團王品(2727)透過旗下萬鮮推出中西合併冷凍年菜，擴大搶攻MZ世代客群，目標銷售達1.5萬組、業績達7千萬元，較去年倍增，加計常溫年菜後目標業績達8千萬元。

新冠肺炎疫情使多數民眾只能選擇在國內過年，加上2022年春節連假長達9天，親友們聚餐需求旺盛，不僅帶動各餐廳及飯店的春節期間年菜圍爐商機，預計亦使整體年菜市場規模可望成長20％、突破60億元。

王品2019年透過子公司萬鮮進軍冷凍年菜市場，去年首度接獲兩大科技業福委會訂單，締造銷售6千組、業績3500萬元佳績。今年擴大目標族群，將年菜購買年齡延伸至30歲上下的MZ世代，推出價格落於3999～6999元間的3款中西合併年菜組合。

萬鮮副總周佳穎表示，公司的「王品嚴選」年菜有料多味美、簡單好料理、性價比高的好口碑，帶動主顧回購發酵，今年除續獲2大科技業福委會加碼支持，12月初年菜組開始販售後，6菜的西式組合「滿佳餚吉祥宴」不到2周便已全數售罄。

目前7菜的中西合併「逢源百福宴」及6菜的中式「福美饌富貴宴」仍持續開放銷售，周佳穎表示，由於超商、量販店通路看好今年商機、下單數量較往年倍增，萬鮮亦同步擴增電商銷售通路，預估今年有機會銷售達1.5萬組、業績達7000萬元，較去年倍增。

王品因應後疫情時代「宅經濟」商機發酵，透過萬鮮積極發展布局冷凍及常溫食品，將火鍋料和經典湯底等研發成零售商品，已打進統一、全家、全聯、美式賣場等6大通路，帶動萬鮮今年迄今營收已突破億元，成為挹注集團營收成長的新動能。