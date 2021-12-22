根據投信投顧公會資料，投信基金11月定期定額扣款金額58.05億元、筆數99.34萬筆、扣款人數58.91萬人，都較前月小幅回升，但未再創高。有承作定期定額業務的33家投信公司，出現明顯的品牌效應，前五大投信當月扣款金額合計35.11億元，占全體60％，其中，統一投信保持領導品牌地位，不但蟬聯扣款規模三冠王，且扣款金額、筆數、人數皆再創新高。

統一投信11月扣款金額9.78億元、市占率16.85％，扣款筆數17.05萬筆、人數9.29萬人，三項數據皆保持增長態勢且再創歷史新高。進一步看今年來成長幅度，扣款金額增幅25％，扣款筆數增幅31%，扣款人數也有近兩成增長。在定期定額規模前五大投信裡，也是成長速度最快的公司。

再看投信定期定額扣款前十大人氣基金，統一投信占據半壁江山，有五檔基金上榜，檔數最多。其中，今年來在台股科技型基金保持績效領先的統一奔騰基金，報酬率82％的亮麗表現，定期定額扣款金額在今年內成長205％，統一黑馬基金今年來報酬率77％在台股一般股票型居冠，今年內扣款金額成長率達312％，顯見績效是定期定額投資人極重視的關鍵。

而穩健長青也非常重要，像是統一大滿貫基金也是定期定額最愛名單的常客，與投資大中華股市的統一強漢基金都是多年來保持每月扣款逾億元的人氣基金。統一全球新科技基金連續兩年績效都位居同類型之首，在全球股票型基金扣款金額最高。

統一投信進入人氣榜單的基金分屬不同區域屬性，顯示團隊在國內外股票基金的長期操作實績，受到投資人肯定。投資人不需在銀行或基金平台從各家基金公司挑選基金，只要直接向統一投信開戶申購，就有多種類型的好基金可進行組合搭配，並且享有最優惠的手續費待遇。

展望後市，統一投信表示，2022年全球景氣持續擴張，美國將啟動升息，股市會優於債市，基本面相對穩健的美國、中國及台灣可列為投資首選區域，而產業以獲利成長動能相對佳的科技類股較有表現空間。在面臨美國聯準備持續縮減購債為升息舖路之下，股市波動加大，建議仍以定期定額較穩健。