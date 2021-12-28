近期印度股市跟隨國際股市拉回震盪整理，印度SEＮSEX指數高低點最高修正逾8％，短線雖失守6萬點大關位置，但仍維持歷史高檔點位，中長線表現仍可期，2021年仍有二成漲幅，短線受到變種病毒Omicron出現影響，正好提供良好逢低進場時機，投信建議持續透過定期定額方式布局印度股市。

根據瀚亞投資與ICICI保誠資產管理提供的印度溫度計指數顯示，最新數據為126.7，連續兩個月下滑，目前處於「加碼債券部位」區間，主要因印度股市修正。面對印度股市的震盪表現，建議分批進場布局印度基金，並將較穩健的印度債券基金納入投資組合，以資產降低波動度。

瀚亞印度基金經理人林庭樟表示，印度近期疲軟，主因擔心新疫情引發新一輪封城導致，加上創新科技龍頭公司IPO表現不如預期，壓抑投資人情緒，其中以銀行股影響最重。不過從基本面來看，目前正向趨勢依舊不變，再者隨著印度股市佔MSCI比重日益提高，預計未來將吸引更多國內外資金的流入。

觀察市場資金流向，林庭樟指出，外國機構投資者（FII）連續兩個月站在賣方，但賣超金額已逐漸收斂，11月賣超股票595億盧比，低於10月的1355億盧比。國內機構投資者（DII）和共同基金則持續站在買方，11月合計買超5000億盧比，遠高於10月的1033億盧比，且連續九個月淨買超。

瀚亞印度策略收益債券基金經理人林培珣認為，印度疫情表現穩定，有利印度債券價格持穩，雖然下半年全球通膨走高為印度債帶來不小壓力，但隨著國際油價、蔬菜價格陸續回穩，全年通膨有機會控制在預期內，可望減緩印度債券壓力。

林培珣強調，現階段印度債市擁有五大優勢，包括新冠肺炎疫情感染率下降、疫苗接種進度樂觀、政府支出穩健、貨幣維持寬鬆政策，以及消費需求強勁，看好2022年、2023年經濟成長表現，加上未來利率上升環境下，將有利印度債券長期投資策略。

瀚亞印度溫度計指數是根據印度市場中多項投資指標設立評價模型，並依據最終數據將投資建議劃分為「積極加碼股票、加碼股票部位、股債均衡配置、加碼債券部位，跟股票落袋為安」等區間。ICICI保誠資產管理公司是由印度當地最大民營銀行ICICI Bank及英國保誠集團（Prudential plc）共同成立的資產管理公司，目前固定收益資產管理金額為全印度最大。