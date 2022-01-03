根據貿易信用保險公司裕利安宜（Euler Hermes）周一出具報告，在這個大流行病時代，晶片製造商顯然是大贏家，而隨著時間進入2022年，半導體產業仍可望保持強勁的成長動能。

裕利安宜分析師表示，2019年半導體產業從其最嚴重的衰退中復甦，自此以來，這個當前的半導體周期便一直是火力全開地增長。

裕利安宜在報告中指出，全球半導體銷售額在2021年大幅成長26%，達到5530億美元，2022年可望再成長9%，並首次突破6000億美元大關。

裕利安宜分析師指出推動半導體銷售增長的3大因素。首先是需求，分析師表示，個人電腦和智慧手機等消費電子產品的需求「異常強勁」。

其次是價格，供需失衡導致價格上漲。

最後是產品組合的改良。受惠於調漲價格的新一代晶片，半導體產品組合獲得更多的進步。

不過該報告亦提醒隨著需求的增長逐漸回歸正常化，以及新產能加速上線，在這個新的一年裡，這3大市場驅動力也將放緩。

裕利安宜分析師並提出半導體產業所面臨的4大風險，首先是在經過2020年和2021年的強勁增長後，電腦、電視機等硬體銷售受需求正常化的打擊將超乎預期。

第二個風險是這場大流行病造成的供應鏈中斷仍然存在，任何長時間的製造活動停擺，都將使半導體需求受到打擊。

第三是美中兩國爭奪科技霸權的爭鬥陷入僵局，中國企業難以擺脫獲得美國關鍵半導體製造技術與設備的限制。

最後是異常嚴重的天災發生頻率持續增加，將成為半導體產業面臨的主要挑戰之一，因為該產業的獲利能力取決於最佳的產能利用率。

裕利安宜的科技與零售業顧問Aurelien Duthoit指出，還有幾個因素也料將給2022年的晶片業定下基調。

除了電腦和伺服器等領域的需求回復正常之外，Duthoit提到的因素包括可能損害台灣和韓國等全球半導體製造重鎮之「不可預測和隨機發生的事件」。他並表示美中科技「冷戰」的後續進展，也可能導致半導體公司無法向中國企業出售產品。