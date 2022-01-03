電動車龍頭特斯拉（Tesla）2021年全年交車量暴增87％，創下逾93.6萬輛的歷史新高。特斯拉善用軟體工程優勢修改軟體，加上垂直整合能力勝過同業，得以將全球晶片短缺衝擊降至最低。

特斯拉2日公布數據顯示，2021年全球交車量達到936172輛，不僅高於2020年的499467輛，亦超越分析師預期的897000輛。特斯拉去年交車量攀升87％，超越該公司設定的年增5成目標。

其中以Model 3與Model Y佔交車量大宗，兩者加總達911208輛，較前一年倍增。Model S及Model X去年合計交車量達24964輛，低於2020年的57000輛。

特斯拉執行長穆斯克先前表示，該公司去年迅速改寫軟體、令自家電動車得以使用替代晶片，以維持產線運轉。此外，特斯拉擁有較佳垂直整合能力，並努力維持與供應商關係，比起同業更能平穩度過晶片短缺危機。