受到疫情影響，王品集團宣布取消今年年終獎金以及員工旅遊。(圖／本報資料照)

受到疫情影響，這2年來各大行業都不好過，連鎖餐飲龍頭王品集團驚傳今年不會發放年終獎金，就連尾牙與員工旅遊也全部取消，引起部分員工反彈。對此董事長陳正輝坦言，「今年不會有年終獎金」，但正職員工可拿0.5個月特別獎金，另考量疫情影響，員工旅遊也宣布取。內部信曝光後，不少員工對於「還有年終」仍感慶幸。

至於尾牙部分，王品集團解釋，沒有尾牙是大型尾牙本來就是5年辦一次。沒有同仁旅遊主要是因為考慮疫情，所以延後，不是不辦。至於年終獎金雖然沒有，但仍會發放0.5個月的特別獎金，感謝同仁們這一年的付出。

以下為陳正輝發布的集團公開信：

親愛的王品家人們 大家好

2021年即將過去，因為我們齊心協力、攜手挺過「台灣餐飲業最艱難的挑戰」，我要感謝王品家人們的付出，大家辛苦了。過去三個月營收屢創新高，象徵黑暗隧道的盡頭已經看見光明，嶄新的2022年就要到來，我相信明年會更好！

努力一整年，我知道大家都關心有沒有年終獎金？我必須誠實告訴大家，自從5月中台灣提升為三級警戒、全台「餐飲禁內用」的劇烈衝擊，全體餐飲業5-9月大幅衰退，王品集團也受到影響，無法達成盈餘目標，按照公司人事薪資規範，今年「不會有」年終獎金。

但是，疫情蔓延、禁止內用，這些是「天災」，特別在這段時間，大家沒有離開，反而更打拚為品牌、為王品找出路，各位努力，我都看在眼裡、感動在心裡。是全體王品家人努力不懈，讓集團得以度過疫情海嘯，並且在開放內用後，成功回到巔峰。為了感謝大家的付出，公司將在農曆年前發放「特別獎金」，全體正職同仁0.5月，計時同仁依人資公告辦法計算發放，希望大家都能感受到公司照顧家人的理念。

2021年是台灣餐飲業最辛苦的一年，也是我創辦王品28年來遇過最大的挑戰，但是因為同仁團結、共體時艱，我們成功撐住「王品」這個家。歲末年終，我向大家拜個早年，祝福王品家人臘盡春回、福虎生豐！

董事長

陳正輝