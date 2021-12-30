6大泛公股銀年終獎金出爐！其中第一銀行、華南銀和合庫銀獲利表現非凡，今年年終獎金上看7個月；而台企銀、彰銀、兆豐銀則也有6個月以上。

合庫業績蒸蒸日上，獲利也是節節高升，合庫累計前11月稅後純益172.36億元，較去年同期成長27.49％，合庫也表示，有好的業績要回饋給辛苦打拚的員工，打造幸福企業。

所以合庫率先為員工加薪4％，再加上晉級加薪達到6.6％，年終獎金上看7個月，讓合庫員工在虎年可以虎虎生風。

一銀今年獲利表現也不俗，年終獎金也上看7個月，較去年還要好；華銀「大部分」員工年終也有機會拿到7個月以上，笑迎虎年。

而彰銀今年也有6個月，也較去年好；台企銀也揚眉吐氣，有6個月以上的水準，至於兆豐銀今年獲利受到壓抑，年終6個月，卻較往年較為下滑。

銀行主管表示，公股銀年終獎金會分多筆入帳，為固定的年終獎金、績效獎金、員工酬勞，固定的年終獎金會在農曆年前入帳，讓員工好過年；至於績效獎金和員工酬勞則財報結算之後，將依據考績分給員工。